اهم الاخبار | الرئيس: الدولة المصرية منحازة لما يقرره الشباب.. الكونجرس الأمريكي ينقذ الحكومة من الإغلاق بميزانية 1.4 تريليون دولار.. وانقسامات في تركيا بعد اكتشاف دعم أردوغان للإرهاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لقادة العالم، وذلك بمناسبة استضافة مدينة شرم الشيخ، فعاليات منتدى شباب العالم في نسختها الثالثة، وقال الرئيس خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "رسالتي لقادة العالم اسمعوا لشبابكم وسلحوهم بخبراتكم وإيمانكم بهم ولا تتركوهم فريسة لدعاة الكراهية".





وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على إنفاق 1.4 تريليون دولار لتمويل الحكومة خلال السنة المالية 2020، ما تجنب البلاد، تنفيذ التهديد بإغلاق الحكومة.





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.





قال الدكتور محمد ربيع المتخصص في الشأن التركي، إن الرئيس التركي أردوغان يعيش حالة من الانهيار خاصة بعد اكتشاف دعمة الدائم للإرهاب، مؤكدا أن أردوغان باتت أيامه معدودة فى الحكم.





أشاد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، بموقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من القمة المزمع عقدها في ماليزيا، وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "خادم الحرمين الشريفين يؤكد أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي.. هكذا هو العهد و هكذا الالتزام به".



