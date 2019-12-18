برلماني: ليس هناك ضرورة إلى وجود شرطة أسرية في مصر

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تربطها قيم ومبادئ وأخلاق بخلاف أي دولة أخري، في الدول الأخرى التي لديها شرطة للأسرة توقع عقوبات على أفراد الاسرة ليس لديها الترابط الأسري الموجود في مصر.





وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مصر لا تحتاج إلى شرطة أسرية حيث إن كل أسرة وعائلة في مصر لديها شخص كبير مقام يرجعون إليه في حالة وجود خلافات، أما إذا تطور الأمر فهناك الشرطة الموجود بالدولة كافية لرد أي انتهاكات.





يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.





وقال عامر في اقتراحه، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فإنها ستؤثر تأثيرًا فاعلًا في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وأن أي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي إلى تهديد المجتمع بأكمله.





وأكد أن الروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة خاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن أن تجد سندها إلا فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب، إضافة إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.





وشدد أن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارًا، وانطلاقًا من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الأسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري، يجب استحداث "شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري" لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الأسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.





وأوضح: "يتولى ذلك ضباط/ضابطات متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين".



