فتح باب التوظيف في خدمة ضيوف الرحمن خلال عمرة رمضان والحج.. تفاصيل





واوضح برنامج شباب مكة أن الشروط الواجب توافرها تتمثل فى أن يكون المتقدم (سعودي الجنسية ، ابن مواطنة ، زوج مواطنة) وأن يكون عمر المتقدم ما بين 17 عاما إلى 35 عاما ، وأن تكون الهوية سارية المفعول على الأقل حتى نهاية الموسم.





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وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قد أعلنت عن رغبتها بإشغال عدد من الوظائف على برامج التشغيل الذاتي، بمسمى “سائق”؛ وذلك للعمل بمختلف الإدارات والمستشفيات التابعة لها.



وأوضحت المديرية أن التقديم متاح عن طريق الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين للمطابقة عن طريق الموقع الإلكتروني.

وكشف البرنامج أنه يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني ( shbabmakkah.com ) وحتى الخميس 26 ديسمبر الجاري.