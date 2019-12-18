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فن

تفاصيل تنشر للمرة الأولى عن أعداد مستخدمى شبكة نتفلكس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت شبكة نتفلكس ولأول مرة في تاريخها عن معلومات حول توسع أعمالها وأعداد مشتريكها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ عدد مشتركي منصة بث العروضات العالمية 158 مليون مشترك عالميًا، وكان أغلب النمو منذ عام 2017 حتى أخرى شهر سبتمبر الماضي قادم من خارج الولايات المتحدة بنسبة وصلت 90% من مجمل النمو.

ونمت عدد الاشتراكات في القارة الأوروبية بنسبة 140% من الربع الأول من عام 2017 حتى آخر تاريخ مسجل في الإضبارة، بينما زادت الاشتراكات خلال نفس الفترة في منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى ثلاث أضعاف.

أما دول أمريكا اللاتينية فقد وصلت الاشتراكات فيها إلى 29.4 مليون بزيادة وصلت 14 مليون اشتراك خلال ثلاث سنوات تقريبًا، بينما بقيت كندا والولايات المتحدة هما الدولتان اللتان تملكان أكبر عددًا من المشتركين بـ 67.1 مليون.

حيث وصل دخل الشركة من هاتين الدولتين 7.4 مليار دولار من الربع الأول حتى الثالث من العام الجاري 2019 لكن في المقابل كانت نسبة النمو في أعداد المشتركين 23% فقط من الربع الأول 2017 حتى الربع الثالث من العام الحالي.

نتفلكس تواجه حاليًا منافسة شرسة بعد إنطلاق العديد من منصات البث الجديدة بمحتوى ترغيبي ومتنوع وبدايات ناجحة ومنها ديزني بلس وApple TV بلس و HBO Max مما يعني أن النمو قد يتباطأ؛ بشكل خاص في كندا والولايات المتحدة لكن الاستثمار في المحتوى المميز سيكون هو السبيل الوحيد للمحافظة على تصدر منصات البث العالمية بالنسبة لنتفلكس.

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