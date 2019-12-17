13 يوم.. أول فيلم 3D في مصر| تفاصيل

بدأ المنتج والمخرج "وائل عبدالله" تصوير فيلم "يوم١٣" داخل ستوديو "مكة" بمدينة ٦ أكتوبر . و يعد هذا الفيلم التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهز بتقنية الـ 3d .



تقنية 3D هي تلك التقنية التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي بحيث تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.



فيلم "يوم ١٣" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وجومانه مراد و أروي جودة و محمد شاهين بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم و من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله .



كما إنتهت أيضا شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض " من تصوير فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " الذي من المنتظر تحديد موسم عرضه. وهو بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني و بيومي فؤاد و محمد ثروت و مجموعه كبيره من ضيوف الشرف . ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة " أوسكار للتوزيع و دور العرض " للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله.



‎يذكر أن فيلم "نادي الرجال السري" كان اخر اعمال شركة أوسكار الذي تم طرحه بدور العرض في موسم عام ٢٠١٩ و فد حقق أعلي ايرادات في بدايه الموسم .. الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن الوتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع و دور العرض للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله تدور احداث الفيلم في إطار كوميدي.

