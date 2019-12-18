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اقتصاد

القابضة للنقل البحري والبري: تطوير شامل للشركات التابعة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
لقابضة للنقل البحري
لقابضة للنقل البحري والبري
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علياء فوزي

قال نبيل دويدار العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن مجلس إدارة الشركة وضع خطة للتطوير الشامل لها من خلال إعادة الهيكلة الكاملة، فلدينا شركات عالية الربحية تصل أرباحها إلى مليار جنيه سنويا .

أضاف في تصريحات له، أن الشركة قامت باعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لها والتدريب ونقل خبرات النماذج الناجحة و الإدارة بالفكر الحديث لتطوير أداءها.

ذكر أن شركته تمتلك محفظة متنوعة من الشركات التابعة لها ، منها ما يعمل في النقل البحري والبري والتجارة الخارجية وأخرى في التخزين ونقل البضائع والتوريدات الملاحية والبحرية، وشركات أخرى تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع وغيرها.

أوضح أن مبادرة مشروع "جسور" لتنفذ من خلال تلك الشركات المبادرة التي أطلقها وزير قطاع الأعمال لتفعيل التجارة الخارجية مع أفريقيا والتي انطلقت في 21 أكتوبر الماضي.

وأضاف دويدار فى تصريحات له أن المبادرة تهدف لتفعيل التجارة الخارجية مع دول شرق ووسط إفريقيا من جهة وخدمة المصدر المصري من جهة أخرى، وذلك من خلال حلقة تشمل التوزيع والتخليص الجمركي والتجميع والنقل للموانئ والتخزين والوساطة والتسويق والتأمين، مشيرا الى نجاح المرحلة الأولى من مشروع جسور حيث حققت المستهدف منها لنقل الحاويات.
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