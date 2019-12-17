هنكمل فرحتهم.. توزيع شيكات لتجهيز 50 عروسة في أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع شيكات مالية لتجهيز 50 عروسة على مستوى المحافظة بإجمالي 750 ألف جنيه مهداة من مؤسسة مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية وذلك فى مبادرة " ليلة القدر " التى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جمعية سوا للتنمية والتدريب، تحت شعار " هنكمل فرحتهم " ووسط أجواء احتفالية ولحظات إنسانية.



حيث حضر الفعاليات صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وصفاء نوار مدير تحرير ومدير عام المشروعات بمؤسسة أخبار اليوم ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية والأهلية .



وبدأت الفعاليات بافتتاح اللواء أشرف عطية لمعرض المشغولات اليدوية لتسويق المنتجات البيئية ضمن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ، فيما أكد المحافظ على سعادته بحضور هذه الاحتفالية التى تم تنظيمها فى أجواء تكسوها روح التلاحم والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة الصحفية والأهلية والتنفيذية وهو الذى يساهم فى رسم الصورة الحقيقة لمصر أم الدنيا .



وقدم المحافظ شكره لجمعية مصطفى أمين وعلى أمين الخيرية و التى أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعي المتكامل مما يعكس الرؤية الثاقبة والفكر التنويري والمستقبلى للراحلين مصطفى وعلى أمين واللذان أثروا بكتاباتهم وإنفراداتهم وجرأتهم في الحياة الصحفية والسياسية ولم يكتفوا بدورهم الصحفى المتميز بل إقتحموا أيضًا العمل الخيرى من أوسع أبوابه ليتركوا لنا ميراث عظيم وسلسال ممتد لعشرات السنواتمن العطاء اللامحدود .



كما قدم أشرف عطية شكره لجمعية سوا للتنمية والتدريب على مشاركته الجادة لتجهيز العرائس والتنسيق مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين لتقديم الدعم لفتيات أسوان لتشرق شمس العطاء لتحقيق المشاركة الجادة والتأكيد على روح التكافل الإجتماعى ، وليساهم ذلك فى رسم البسمة وإدخال البهجة والسرور على العديد من الأسر الأسوانية .



ومن جانبه أوضح أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان بأنه تم التنسيق المسبق والتواصل مع جمعية سوا للتنمية والتدريب ومسئولى مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية بشأن الدعم المالى المقدم من المؤسسة ، مع تكليف الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمديرية لإختيار العرائس من كافة أنحاء المحافظة وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية الكاملة والعدالة فى التوزيع .



ولفت أحمد حمدى إلى أنه تم إرسال الأبحاث الإجتماعية والمستندات القانونية للجمعية والمؤسسة والتى قامت بعد مراجعتها بإستخراج شيكات بالمبالغ المطلوبة للعرائس التى انطبقت عليهم الشروط وتم اختيارهم ليحصلوا على هذه المساعدات الخيرية.

