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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. إصابة رمضان صبحي وصفقة ضم القاطرة النيجيرية ايليكي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:27 م
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي ومن أبرزها ما يلي:

- غياب مؤثر.. الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري
أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن إصابة نجمي الفريق رمضان صبحي وأحمد فتحي خلال المران اليوم.

- النينجا.. الأهلي يداعب حسين الشحات على طريقته الخاصة
كشف النادي الأهلي عن بعض المهارات الأخرى لـ نجم الفريق حسين الشحات وذلك خلال مران الفريق صباح اليوم في التتش.

- يفصله هدف عن إنجاز أسطورة الأهلي .. حمدي الهوني أول عربي يسجل هاتريك فى كأس العالم للأندية
أصبح الليبي حمدى الهوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم أول لاعب عربي يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية ، وذلك خلال فوز الترجي الكبير على السد القطري بستى أهداف مقابل هدفين.

- تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي
كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم ايلكي نجم فريق لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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