باحثة تكشف أهمية المونوجرام في نسب القطع الأثرية لأصحابها بالدليل القاطع.. صور

حصلت الباحثة هبة موسى علي الماجستير بامتياز، وذلك عن رسالة قدمت لكلية الآثار جامعة القاهرة بعنوان "الشارات الملكية والأميرية على التحف الزجاجية والخزفية بقصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، دراسة آثارية وفنية في ضوء مجموعة جديدة لم تنشر من قبل".





ونجحت الباحثة في المناقشة اليوم الثلاثاء أن تثبت من خلال "المونوجرام"، نسب القطع والتحف الأثرية لأصحابها ومن ثم تحديد تاريخها، أي أنها استطاعت التاريخ للتحف الأثرية من خلال المونوجرام.





وضمت لجنة المناقشة والحكم رفيعة المستوى كل من الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة شادية الدسوقي عبد العزيز أستاذة الآثار والفنون بجامعة القاهرة.





والأستاذ الدكتور علي الطايش أستاذ الآثار والفنون بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة ميرفت عبد الهادي أستاذة الآثار والفنون جامعة الفيوم، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالبحث الذي تضمنته الرسالة.





وقررت اللجنة إعطاء الباحثة عن بحثها هذا درجة الماجستير في الآثار الإسلامية بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية.





والمونوجرام هو التوقيعات والشارات الملكية والأميرية، واختص البحث عصر أسرة محمد علي باشا، حيث ركزت على مجموعة منتقاة من مقتنيات قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، من التحف الزجاجية والخزفية، حيث بينت الدراسة الوصفية للمجموعة التي قامت بها الباحثة أن تلك المجموعة تحمل توقيعات بالأحرف الأولى سواء باللغة الإنجليزية أو العربية.





كما بينت دراستها التحليلية لهذه التوقيعات نسب هذه التحف للأشخاص التي تشير الأحرف لأسمائهم، فمثلًا MT ترمز لـ الأمير محمد توفيق، وهكذا.



