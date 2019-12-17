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تعليم

انطلاق العرض المسرحي "ظلال" لطلاب هندسة طنطا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:50 م
لعرض المسرحي ظلال
لعرض المسرحي "ظلال" لطلاب هندسة طنطا
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احمد علي
انطلق مساء اليوم بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا ، العرض المسرحي "ظلال" لطلاب كلية الهندسة، وذلك في إطار الملتقي المسرحي الرابع والعشرين لطلاب جامعة طنطا، والذي تستمر فعالياته حتي يوم ٢٣ من الشهر الحالي.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يذكر أن عرض "ظلال" تأليف خالد توفيق ، وإخراج عمرو صيام ، ويقام تحت إشراف الدكتور محمود ذكي عميد الكلية، والدكتور محمد حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وطارق الجرف مدير رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية برئاسة جودة محمد.
انطلاق العرض المسرحي "ظلال" لطلاب هندسة طنطا
انطلاق العرض المسرحي "ظلال" لطلاب هندسة طنطا
انطلاق العرض المسرحي "ظلال" لطلاب هندسة طنطا
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