انطلاق العرض المسرحي "ظلال" لطلاب هندسة طنطا



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



يذكر أن عرض "ظلال" تأليف خالد توفيق ، وإخراج عمرو صيام ، ويقام تحت إشراف الدكتور محمود ذكي عميد الكلية، والدكتور محمد حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وطارق الجرف مدير رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية برئاسة جودة محمد.

انطلق مساء اليوم بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا ، العرض المسرحي "ظلال" لطلاب كلية الهندسة، وذلك في إطار الملتقي المسرحي الرابع والعشرين لطلاب جامعة طنطا، والذي تستمر فعالياته حتي يوم ٢٣ من الشهر الحالي.