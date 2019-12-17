حزب الحركة القومي التركي يعلن موقفه من إرسال قوات إلى ليبيا

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركية، دولت باهتشلي، اليوم الثلاثاء، دعم حزبه للحكومة التركية بخصوص إرسال قوات إلى ليبيا إذا استدعى الأمر ذلك.



ونقلت وسائل إعلام تركية عن باهتشلي قوله في بيان إن هناك مخططات أمبريالية تجاه البلدان المجاورة، الهدف منها فرض تطويق استراتيجي على تركيا.



وأضاف "إن المصطفين خلف خليفة حفتر في ليبيا، يريدون تضييق النطاق على تركيا في منطقة شرق المتوسط ".



وأردف أن الاتفاقية المبرمة بين فايز السراج في ليبيا وتركيا بخصوص تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، شلت من وصفهم بالأعداء.



وأكد زعيم الحركة القومية التركي أن حزبه سيدعم الحكومة بخصوص إرسال قوات تركية إلى ليبيا في حال استدعى الأمر ذلك.



ووقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

