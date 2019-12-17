إياد نصار: دخولي مجال الفن في مصر كان مغامرة.. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إن دخوله مصر كان مغامرة، مضيفا:" تركت حياتي في الأردن ودخلت على أهم وأصعب سوق دراما في العالم العربي".
وأضاف نصار في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" غامرت المغامرة الصح بالمجيء إلى مصر من أجل مسيرتي الفنية".
وتابع :" أنا خريج فنون جميلة وكنت أعمل في مجال التمثيل والفن في الأردن قبل مجيئي إلى مصر".
وقال نصار:" أنا كنت رساما ولم أفكر في التمثيل ولكنني شاركت في مسرح الجامعة واكتشفت حبي للتمثيل والفن ولم أستكمل الرسم".
وأكمل:" بدأت التمثيل على المسرح وهو من أصعب وأجمل أشكال الفن، وخضت تجارب مسرحية كثيرة في الأردن ".
وأضاف نصار في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" غامرت المغامرة الصح بالمجيء إلى مصر من أجل مسيرتي الفنية".
وتابع :" أنا خريج فنون جميلة وكنت أعمل في مجال التمثيل والفن في الأردن قبل مجيئي إلى مصر".
وقال نصار:" أنا كنت رساما ولم أفكر في التمثيل ولكنني شاركت في مسرح الجامعة واكتشفت حبي للتمثيل والفن ولم أستكمل الرسم".
وأكمل:" بدأت التمثيل على المسرح وهو من أصعب وأجمل أشكال الفن، وخضت تجارب مسرحية كثيرة في الأردن ".