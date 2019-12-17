«فشتي عايمة».. هاني رمزي عن نفسه ..فيديو

قال الفنان هاني رمزي، إن النجم محمد صبحي لم يبخل عليّ فى أى معلومة، مؤكدا أنه تعلم منه كثيرا على خشبة المسرح.





وأضاف الفنان هاني رمزي ، خلال حواره ببرنامج « صاحبة السعادة» المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه من الشخصيات التى تضحك من أقل شيء، معلقًا "فشتي عايمة".





وأوضح أن الفنان محمد صبحي كان يفتعل أى شيء لكي أضحك.





وأشار إلى أن الفنان محمد صبحي تعب معه كثيرا فى أثناء التمثيل على خشبة المسرح.





وعرض برنامج "صاحبة السعادة"، مجموعة من الأعمال التى قدمها هاني رمزي مع الفنان محمد صبحي.