إياد نصار: كنت بشتغل وأنا صغير عشان أجيب المصروف.. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إن فكرة العمل أثناء الدراسة كانت متواجدة في الأردن، مضيفا:" كنت بشتغل أيام طفولتي في محل او سوبر ماركت للحصول على مصروفي ".





وأضاف نصار في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" فكرة الأرقام تزعجني ولو اشتغلت في سوبر ماركت ابتعد عن شغل الحسابات وكنت اتجه نحو العمل التنظيمي ".





وأكمل: "غامرت المغامرة الصح بالمجيء إلى مصر من أجل مسيرتي الفنية"، مضيفا:" أنا خريج فنون جميلة وكنت أعمل في مجال التمثيل والفن في الأردن قبل مجيئي إلى مصر".





وقال نصار:" أنا كنت رسام ولم أفكر في التمثيل ولكنني شاركت في مسرح الجامعة واكتشفت حبي للتمثيل والفن ولم استكمل الرسم".



