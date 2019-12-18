إياد نصار: كنت بشتغل وأنا صغير عشان أجيب المصروف.. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إن فكرة العمل أثناء الدراسة كانت متواجدة في الأردن، مضيفا:" كنت بشتغل أيام طفولتي في محل او سوبر ماركت للحصول على مصروفي ".
وأضاف نصار في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" فكرة الأرقام تزعجني ولو اشتغلت في سوبر ماركت ابتعد عن شغل الحسابات وكنت اتجه نحو العمل التنظيمي ".
وأكمل: "غامرت المغامرة الصح بالمجيء إلى مصر من أجل مسيرتي الفنية"، مضيفا:" أنا خريج فنون جميلة وكنت أعمل في مجال التمثيل والفن في الأردن قبل مجيئي إلى مصر".
وقال نصار:" أنا كنت رسام ولم أفكر في التمثيل ولكنني شاركت في مسرح الجامعة واكتشفت حبي للتمثيل والفن ولم استكمل الرسم".
وأكمل:" بدأت التمثيل على المسرح وهو من أصعب وأجمل أشكال الفن، وخضت تجارب مسرحية كثيرة في الأردن .