ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إياد نصار: كنت بشتغل وأنا صغير عشان أجيب المصروف.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:59 ص
إياد نصار
إياد نصار
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان إياد نصار، إن فكرة العمل أثناء الدراسة كانت متواجدة في الأردن، مضيفا:" كنت بشتغل أيام طفولتي في محل او سوبر ماركت للحصول على مصروفي ".

وأضاف نصار في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" فكرة الأرقام تزعجني ولو اشتغلت في سوبر ماركت ابتعد عن شغل الحسابات وكنت اتجه نحو العمل التنظيمي ".

وأكمل: "غامرت المغامرة الصح بالمجيء إلى مصر من أجل مسيرتي الفنية"، مضيفا:" أنا خريج فنون جميلة وكنت أعمل في مجال التمثيل والفن في الأردن قبل مجيئي إلى مصر".

وقال نصار:" أنا كنت رسام ولم أفكر في التمثيل ولكنني شاركت في مسرح الجامعة واكتشفت حبي للتمثيل والفن ولم استكمل الرسم".

وأكمل:" بدأت التمثيل على المسرح وهو من أصعب وأجمل أشكال الفن، وخضت تجارب مسرحية كثيرة في الأردن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صابرين: مبعرفش أعمل أي حاجة غير إني أمثل وأقف أمام الكاميرا.. فيديو

محمد نور لـ أشرف عبد الباقي: كنا بنيجي تحت بيتك ونحدف طوب.. فيديو

إياد نصار: عندما ذهبت للاحتفال بنجاح فيلم الممر كنت فخورا جدا

صبري فواز: اشتغلت ملاحظ في وزارة الزراعة وكنت باخد 10 ساغ في اليوم.. فيديو

إياد نصار: التمثيل مغامرة.. والشهرة جزء من المهنة.. فيديو

أول أجر كان 40 جنيه.. محمد ثروت: اشتغلت أمين مخازن قبل التمثيل.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس عبر تويتر: الدولة المصرية منحازة لما يقرره الشباب ..صور

فيديو جراف | 8 قرارات للرئيس السيسي في ختام منتدى شباب العالم

أخبار النادي الأهلي .. إصابة رمضان صبحي وصفقة ضم القاطرة النيجيرية ايليكي

أغربها الكمثرى.. أطعمة احذري تناولها على معدة فارغة

حملت سفاحا| أب يقتل ابنته خنقا بالمنوفية

الأحمر يتصدر والجميع لعب من أجله.. الأهلي المستفيد الوحيد في جولة سقوط الكبار بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح