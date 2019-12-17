انهيار هناء الشوربجى فى عزاء زوجها.. صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة الخاصة بـ الفن والمشاهير، نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:
هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة بعد زواجها من أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو لشقيقتها فرح وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن من خلاله عن صدمة جديدة تتلقاها بعد زواجها من أحمد فهمى.
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي
لم تستطع الفنانة هناء الشوربجى أن تتمالك دموعها فى عزاء زوجها الراحل حسن عفيفى مساء اليوم.
ماذا فعل محمد حماقي مع معجبة طلبت أغنية لسه بتخاف؟
رد الفنان محمد حماقي على معجبة التي طلبت منه ان يغني اغنية "لسه بتخاف" في حفلة بني سويف ولكن لم يسمعها محمد حماقي بسبب الجمهور.
نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندى فى رمضان 2020
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم ، حيث تعد تلك المرة الاولى التى تشتركان فى عمل درامى ، بعدما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفنى.
ليس رمزا دينيا وأداة لقمع المرأة| صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب
نفت الفنانة صابرين لـ صدى البلد حقيقة التصريحات المنسوبة لها على مواقع التواصل الإجتماعى، أن الحجاب أداة لقمع المرأة، ورمزا سياسيا وليس دينيا مؤكدة أنها لم تصرح بمثل هذة الكلمات مطلقًا، وترفض الحديث فيما يخص هذا الموضوع.
هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة بعد زواجها من أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو لشقيقتها فرح وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن من خلاله عن صدمة جديدة تتلقاها بعد زواجها من أحمد فهمى.
انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي
لم تستطع الفنانة هناء الشوربجى أن تتمالك دموعها فى عزاء زوجها الراحل حسن عفيفى مساء اليوم.
ماذا فعل محمد حماقي مع معجبة طلبت أغنية لسه بتخاف؟
رد الفنان محمد حماقي على معجبة التي طلبت منه ان يغني اغنية "لسه بتخاف" في حفلة بني سويف ولكن لم يسمعها محمد حماقي بسبب الجمهور.
نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندى فى رمضان 2020
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم ، حيث تعد تلك المرة الاولى التى تشتركان فى عمل درامى ، بعدما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفنى.
ليس رمزا دينيا وأداة لقمع المرأة| صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب
نفت الفنانة صابرين لـ صدى البلد حقيقة التصريحات المنسوبة لها على مواقع التواصل الإجتماعى، أن الحجاب أداة لقمع المرأة، ورمزا سياسيا وليس دينيا مؤكدة أنها لم تصرح بمثل هذة الكلمات مطلقًا، وترفض الحديث فيما يخص هذا الموضوع.