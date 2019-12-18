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ثقافة

رسمة ومعلومة.. ورشة لذوى الاحتياجات الخاصة بـ ثقافة الفيوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفذت مكتبة قلمشاة ورشة رسم حر بالاشتراك مع مدرسة قلمشاه الابتدائية لعمل مجموعة من اللوحات الفنية، وعبر الأطفال عما بداخلهم وتم تعليمهم كيفية قواعد الرسم، بينما عقد قسم الشباب والعمال بالفرع ندوة بعنوان "قيمنا الجميلة" بالاشتراك مع مدارس منية الحيط الابتدائية والإعدادية، تحدث فيها عن القيم التي يجب أن تسود المجتمع ويتحلى بها أفراده وتم طرح تساؤل على الحاضرين ما معنى قيمة؟ وهنا بدأ الحوار من خلال اجابات المشاركين عن القيم التي يجب ان تسود المجتمع كقيمة المحبة والتعاون والصدق والنزاهة والمسؤولية والسعادة والبساطة والسلام والتواضع والإحترام والإتحاد لما لهذه القيم من أهمية للفرد والمجتمع، وقد اختيرت قيمة التعاون لما لها من أهمية عظيمة للفرد والمجتمع وذلك بسرد قصة قصيرة تؤكد هذا المعنى للتعاون وفائدته للفرد والمجتمع، أيضا تطرق المحاضر لقيمة أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمة التعاون وهى قيمة الإتحاد ودار الحوار عن معنى هذه القيمة وأهميتها للفرد والمجتمع.

أقام قصر ثقافة الفيوم ورشة أعمال فنية مجسمة ومجسمات لبيانو وعروسة فنية من خامات الناصبيان والكانسون والفوم الجليتور الملون والشمع وذلك لتعليم الرواد الطرق المختلفة لتجسيم الورق ورشة رسم لجدارية مصغره للسيدة مريم العذراء بالألوان الخشب والفلوماستر وتعليم فن البورتريه وتظليله أو تلوينه مع ورشة تحسين الخط العربي.

عقدت مكتبة اللاهون الثقافية محاضرة بعنوان "الحب في الله عمود البيت والمجتمع" لفضيلة الشيخ احمد عبد الواحد من الازهر الشريف، تحدث عن الحب في الله ومن نعم الله العظيمة علينا أن جعل بيننا روابط عظيمة تربط بعضا البعض ونتقرب من خلالها، ألا وهي رابط الحب في الله والحب في الله هو أن يحب المسلم أخاة المسلم من أجل الله ودينه لا من أجل مصلحة زائلة، كما نظم قسم التمكين الثقافي بالفرع محاضرة بعنوان "رسمة ومعلومة" بالتعاون مع أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، أشار فيها طارق هضيب إلى كل صورة وكيف تخرج منها معلومة مع مشاركة مجموعة من الأطفال بالأكاديمية.

نفذت مكتبة الكعابي بالتعاون مع قسم الجمعيات بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية "لاعاده تدوير المخلفات" وتم عمل عروسة بالفوم البرونزي الملون، ومجموعة من الأشكال مثل رجل الثلج وبابا نويل، كما عقدت مكتبة حي جنوب محاضرة بعنوان "كن ايجابي" ألقتها دينا أحمد، ناقشت فيها تعريف ومفهوم الإيجابية بتوضيح بأمثله والفرق بينها وبين السلبية وتوضيحهما فى حياتنا اليومية ودورها فى نشر التعاون، بمدرسة الشيخ حسن الابتدائية، بالإضافة إلى مجلة بعنوان "أخلاقى وسلوكياتى".
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