أخبار الرياضة.. تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :- شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تم توقيعه قبل بداية الموسم الجاري.- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري المصري.- توفت اليوم الثلاثاء شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك حسب ما أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك.- أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفترة تتراوح ما بين 4 أو 6 أسابيع مقبلة.- عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة حسم مع اللاعبين اليوم "الثلاثاء"، بمقر النادي عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسة طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس "الاثنين"، والتي انتهت لصالح الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.- كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم ايلكي نجم فريق لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.