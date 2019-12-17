أخبار الرياضة.. تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك
- شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تم توقيعه قبل بداية الموسم الجاري.
ترتيب جدول الدوري بعد هزيمة بيراميدز من الجونة و فوز إنبي على المصري
- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري المصري.
وفاة شقيقة مرتضى منصور
- توفت اليوم الثلاثاء شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك حسب ما أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك.
صدمة للأهلي.. غياب رمضان صبحى من 4 إلى 6 أسابيع رسميا
- أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفترة تتراوح ما بين 4 أو 6 أسابيع مقبلة.
16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. تعرف عليها
- عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة حسم مع اللاعبين اليوم "الثلاثاء"، بمقر النادي عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسة طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس "الاثنين"، والتي انتهت لصالح الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.
تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي
- كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم ايلكي نجم فريق لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك
- شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تم توقيعه قبل بداية الموسم الجاري.
ترتيب جدول الدوري بعد هزيمة بيراميدز من الجونة و فوز إنبي على المصري
- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري المصري.
وفاة شقيقة مرتضى منصور
- توفت اليوم الثلاثاء شقيقة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك حسب ما أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك.
صدمة للأهلي.. غياب رمضان صبحى من 4 إلى 6 أسابيع رسميا
- أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفترة تتراوح ما بين 4 أو 6 أسابيع مقبلة.
16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. تعرف عليها
- عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة حسم مع اللاعبين اليوم "الثلاثاء"، بمقر النادي عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسة طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس "الاثنين"، والتي انتهت لصالح الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.
تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي
- كشفت الإعلامية ميرهان عمرو عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي لضم ايلكي نجم فريق لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق.