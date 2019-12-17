ذا هيل: السودان يوجه ضربة موجعة لحماس وحزب الله

كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي عن استعداد السلطات السودانية لإغلاق مكاتب حزب الله اللبناني، وحركة حماس الفلسطينية، وذلك ضمن محاولاتها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.



وقال الموقع الأمريكي إن محاولات السودان، تأتي ضمن ما يقوم بها من إجراءات لرفع اسمه من العقوبات الأمريكية.



وأضاف الموقع أنه من المتوقع إعلان حكومة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في وقت لاحق عدد من الإجراءات ضد المجموعتين، وخاصة مع تصنيفهم كجماعات إرهابية في الولايات المتحدة.



وأشار الموقع إلى أن التخلي عن الدعم للمنظمات ​الإرهابية، واتخاذ إجراءات ضدها، أحد الخطوات التي تعمل عليه ​الحكومة​ السودانية الحالية للوفاء بالمتطلبات من أجل رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.



ويحاول السودان منذ الثورة التي أطاحت بنظام البشير، حذف اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.