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مرأة

بـ الكاروهات الجريء.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة مثيرة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
دومنيك حورانى
دومنيك حورانى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دومينيك حورانى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة

وظهرت بها دومينيك حورانى، ببنطال ليجن من الجلد اللامع الذى يبرز عن رشاقتها، وارتدت معه قميصا بأكمام طويلة من الكاروهات الحمراء، ومفتوح من منطقة الصدر.

وتركت دومينيك، شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وجذابة وارتدت معه كاب من الفرو باللون الأحمر الذى يتناسب مع جمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من البلاشر باللون الخوخى، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الماط.

وعلقت على الصورة قائلة.." استمد طاقتى من أشخاص حولى، لا أنسى فضلهم عليا ولازم أسعدهم وادعمهم كما دعمونى.
بـ الكاروهات الجريء.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة مثيرة
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