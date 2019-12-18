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رياضة

الدوري الألماني .. بروسيا دورتموند يتعادل 3-3 مع لايبزيج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقه بوروسيا دورتموند ولايبزيج بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في قمة الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

سجّل أهداف بوروسيا دورتموند كل من جوليان فيجل وجوليان براندت وجادون سانشو فى الدقائق 23 و34 و55 على الترتيب.

في المقابل سجّل أهداف لايبزيج كلا من تيمو فيرنر "هدفين" وباتريك شيك فى الدقائق 47 و53 و77 على الترتيب.

بهذه النتيجة يعتلي لايبزيج صدارة الدوري الألماني مؤقتا برصيد 33 نقطة.

ويحتل دورتموند المركز الثالث برصيد 29 نقطة من جدول التدريب "البوندسليجا".
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