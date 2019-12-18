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تعليم

اختيار دكتورة أزهرية مستشارًا بمجلس اعتماد التعليم الصيدلي بأمريكا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
اختيار دكتورة أزهرية
اختيار دكتورة أزهرية مستشارا بمجلس اعتماد التعليم الصيدلي
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محمد شحتة
أقرَّ مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية اختيار الأستاذة الدكتورة أماني عبد الله الشريف عميدة كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر، للقيام بمهمة الإشراف والمراجعة الخاصة باعتماد قطاع الصيدلة.

كما اعتمد مشاركتها خلال عام 2020 في تقييم كليات الصيدلة بالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ضمن فريق يضم عمداء كليات الصيدلة من السويد وأمريكا وكندا.

ويأتي هذا الاختيار للقيام بهذه المشاركات الفريدة تتويجا لجهودها الدولية والمحلية المتميزة في مجالات: جودة التعليم العالي، وتيسير العلوم الصيدلية الذي برعت فيه من خلال مؤلفاتها التي تدعو لاستخدام الطبيعة في تقوية جهاز المناعة.

يُذكر أنه وقع الاختيار على الدكتورة أماني الشريف خلال عام 2019 ممثلا ومتحدثا عن "المرأة العلمية" في شمال أفريقيا في المؤتمر الدولي للقيادات الأكاديمية النسائية بأفريقيا والذي عقد في كينيا في مارس 2019 كما تم اختيارها في عام 2018 لعضوية اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم. 

والدكتورة أماني الشريف تُقَدِّم إسهاماتها العلمية كمحكم في أكثر من عشرين مجلة دورية علمية دولية وتعمل محررةً في المجلة الدولية للمناعة والسرطان ومنسقا للمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الافريقية بشمال إفريقيا.

ويُعد مجلس اعتماد التعليم الصيدلي هو الهيئة الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية المنوطة بوضع معايير لضمان جودة التعليم الصيدلي دوليا وبما يحقق إعداد خريجين قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى. ومنذ انشاء المجلس عام ١٩٣٢ وهو يعمل مع المؤسسات التعليمية والهيئات لضمان التميز في مهنة الصيدلة، كما أن المجلس هو الجهة الرسمية لاعتماد برامج التعليم الصيدلي دوليا، ويُقدم برامج اعتماد لجهات التعليم المستمر والتدريب في مجال الصيدلة.
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