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توك شو

أصبح لها كيان.. دينا رامز تشيد باهتمام الرئيس بدور المرأة.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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عمرو ممدوح
قالت الإعلامية دينا رامز، إن القوانين ومكانة المرأة والنظرة لها اختلفت كثيرًا جدًا عن الماضي، مشيرة إلى أنه لا يختلف أحد على أن المرأة المصرية أصبح لها كيان.

وأضافت دينا رامز في برنامجها «ست الستات» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدولة أصبحت تقدر دور المرأة بشكل كبير، مشيرة إلى احترام مكانة المرأة والذي ظهر جليًا في اختيارهن وزيرات وفي منصب المحافظ.

وأوضحت الإعلامية دينا رامز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مناصر لحقوق المرأة ومقدر لمجهودات المرأة ويعلم معاناتها وينظر باحترام كبير لقدرات السيدة المصرية. 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.
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