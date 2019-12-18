اخبار البرلمان | بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار.. وتفاصيل بشأن 10 مزايا لذوي الإعاقة وفقاً للقانون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الثلاثاء 17 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:





قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن قرار تعويم الدولار كان قرارًا سليمًا وضروريًا لصالح الاقتصاد المصري، فلم يكن من المقبول أن يتم التعامل بسعرين للعملة، واحد في البنك المركزي وأخر بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف، أدى إلى القضاء على السوق السوداء إلى حد بعيد.





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقره مجلس النواب نهاية 2017 وصدق عليه الرئيس مطلع العام الماضي، لما به من مزايا وحقوق مكتسبة لتمكين هذه الفئة بالمجتمع.





تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.





طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع فى إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى التى تم إغلاقها في السابق.





ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن تأخر الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للعديد من قري ومراكز محافظة الفيوم، وخاصة في مركز إطسا، وسط مطالبات بضرورة أن تستغل الأجهزة التنفيذية الاهتمام الكبير من القيادة السياسية نحو هذا الملف ويستفيد المواطنين من التوصيلات بمختلف المحافظات.





أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، الذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال حفل اختتام منتدى شباب العالم.



