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رياضة

موعد انطلاق قناة الزمالك وإعلان التردد.. تفاصيل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
قناة الزمالك
قناة الزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن شكل استديو الزمالك الجديد، وعن موعد بث القناة الذي تم تحديده في يوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر.

وقال خالد الغندور، إن قناة نادي الزمالك الجديدة تملك أكبر وأفضل استديو في البرامج الرياضية التي يشاهدها الجمهور.

وأضاف الغندور عبر صفحته على فيس بوك، أن الأسبوع المقبل سيتم خلاله الإعلان عن تردد قناة الزمالك وإذاعة البروموهات.

وأوضح خالد الغندور، أن افتتاح قناة الزمالك رسميا، سيكون يوم الثلاثاء 31 من ديسمبر ليلا، قبل ساعة من استقبال العام الجديد.

وسبق أن أشار خالد الغندور إلى أن "لوجو قناة الزمالك" سيتم تثبيته على إحدى قنوات DMC، وستقام حملة إعلانية قوية خلال فترة ما قبل البث، كما سيكون هناك عد تنازلي لإطلاق البث بالقناة.
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