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مرأة

طريقة تحضير شيكولاتة الفوندو.. خطوة بـ خطوة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
شوكولاتة الفوندو
شوكولاتة الفوندو
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نهى هجرس
تعد الحلويات من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، وخاصة الشيكولاتة فهى محببة للأطفال بالأخص، حيث يحرصون على تناولها يوميًا، ولذلك نقدم طريقة عمل شيكولاتة الفوندو على طريقة الإعلامية رضوى الشربيني.

مكونات شيكولاتة الفوندو:

- 100 جرام شيكولاتة داكنة
- 35 جرام دقيق منخول
- 80 جرام زبدة 
- 130 جرام بيض 
- 100 جرام سكر 
- نصف ملعقة صغيرة فانليا 

طريقة تحضير شيكولاتة الفوندو :

- تذاب الشيكولاتة الداكنة من خلال وضعها في إناء معرض لبخار الماء

- تضاف الزبدة والبيض على الشيكولاتة 

- يضاف السكر والفانيليا إلى الخليط، ثم يوضع في قوالب مدهونة بالزبدة والدقيق

- تخبز شيكولاتة فوندو في فرن بدرجة حرارة 220 لمدة من 8 إلى 12 دقيقة

- تقدم شيكولاتة الفوندو مع الفراولة أو الآيس كريم.
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