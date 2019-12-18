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سيارات

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
autotech egypt
autotech egypt
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عزة عاطف
شهد معرض أوتو تك تواجدًا دوليًا ومحليًا قويًا من العارضين العاملين بجميع قطاعات مجال ما بعد البيع للسيارات بـ معرض "أوتو تك" الذين أطلقوا منتجاتهم الجديدة وابتكاراتهم المميزة، إلى جانب عرض تشكيلة واسعة وشاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات زوار المعرض الذين وصل عددهم إلى 4500 شخص.

وضمن جولة "صدى البلد" تناول معرض أوتو تك AutoTech في دورته السادسة لهذا العام، هدفا، أثار الدهشة من تنظيم نسخة تقلل من هدر الإنتاج إيمانًا بتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وظهر ذلك في مجموعة من الأشكال المتنوعة.

بداية تحقيق هذا الهدف، كانت من أدوات الطعام الخشبية كـ"الشُّوَك والملاعق" وغيرها إلى "الأوراق المعاد تدويرها"، حيث تعاونت شركة إنفورما ماركتس المنظمة للمعرض مع شركة Environ-Adapt إحدى شركاء الاستدامة، لتقديم مواد صديقة للبيئة خلال فترة انعقاد المعرض من 13-15 ديسمبر.

وتمثلت المواد الصديقة للبيئة التي تم استخدامها خلال معرض معرض "أوتو تك" (طباعة المواد الدعائية على أوراق معاد تدويرها – استخدام أدوات طعام خشبية – وضع سلات قمامة لتسهيل الفرز بين العضوي والمخلفات الأخرى – استخدام شفاطات ورقية بدل البلاستيكية بهدف تقليل كميات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد).

ووضعت الشركة بعض النصائح للعارضين تفيد بضرورة التأكد من أن تصميم المنصة قابل لإعادة الاستخدام، واختيار أجهزة إضاءة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى تقليل المنشورات الدعائية واستبدالها بالرقمية وغيرها من الأشياء التي تدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة.
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ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

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