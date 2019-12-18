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محافظات

مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة
مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي
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خالد رياض
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارًا يفيد بأنه في أثناء سير السيارة رقم 3242 ه ق ب على الطريق الصحراوى الشرقى بالكيلو 25 دائرة مركز أخميم، انفجر إطارها، ما نتج عنه اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانحراف السيارة وسقوطها بمنحدر، ومصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين. 

ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج الجامعي والعام.

وحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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