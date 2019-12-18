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محافظات

محافظ الفيوم: الدولة عازمة على تنفيذ التحول الرقمي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
محافظ الفيوم: الدولة
محافظ الفيوم: الدولة عازمة على تنفيذ التحول الرقمي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير "المراكز التكنولوجية"، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض مسئول المراكز التكنولوجية الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية المحلية ومنظومة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، ومستوى الأداء للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا، بالإضافة إلى عدد العاملين بكل مركز تكنولوجي والأجهزة التكنولوجية التى تم توفيرها، والبرامج التدريبية، والمراحل التنفيذية لعملية التطوير، والايجابيات والتحديات التى تواجه التنفيذ.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية هو تطوير للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويأتي فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة.

وأكد المحافظ، أن الدولة عازمة على تنفيذ منظومة تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة الجهات المعنية، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات حتى يتم تطبيق المشروع ليعود بالنفع على المواطن، من خلال رفع كفاءة المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحسين الخدمات بها وربطها بمركز رئيسي بديوان عام المحافظة، وذلك من أجل حصول المواطن علي جميع الخدمات بسهولة ويسر.

وقال "الأنصاري"، إن الهدف الأساسي من تطوير المراكز التكنولوجية وميكنتها؛ هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن ومواكبة كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن.

ووجه المحافظ مسئول متابعة المراكز التكنولوجية، بتكليف فريق عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء، علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتلبية خدمات المواطنين والارتقاء بمستوي الأداء، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية هي النقاط المضيئة بمجالس المدن، لافتًا إلى أنه سيتم تحفيز العاملين بالمركز التكنولوجي بمكافآت مجزية.
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