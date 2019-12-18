أماني أبو زيد: شباب أفريقيا يمثلون الحاضر والمستقبل لها.. فيديو

قالت الدكتورة أمانى أبو زيد ، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن تواجد الشباب فى هذه النسخة من منتدى شباب العالم كان أكثر من العام الماضى، مضيفة أن المنتدى كان فى منظم جدا فى فعالياته.





وأضافت الدكتورة أمانى أبو زيد ، خلال لقاء تليفزيونى على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك متابعة لتوصيات منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن الملتقى لم يكن كلاما فقط بل كان تنفيذا على أرض الواقع.





وتابعت مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، أن قارة إفريقيا تتكون من 60% منها من الشباب، مؤكدة أن الشباب هم من يمثلون الحاضر والمستقبل.





وأشارت الدكتورة أمانى أبو زيد ، إلى أنها شاركت فى جلسة بمنتدى شباب العالم كان عنوانها "التحديات والفرص لتنمية المستدامة فى القارة الإفريقية".



