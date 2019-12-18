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محافظات

محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعين الصناعي والاستثماري

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:07 ص
محافظ الفيوم يبحث
محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعين الصناعي والاستثماري
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوفد المرافق له، للتعرف على خدمات وبرامج المركز، وذلك بحضور المهندسة هناء عوض مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والدكتور أحمد ثابت المستشار الاقتصادي، واللواء أشرف عزير عضو مجلس النواب.

وأوضح الدكتور محمد التوني ‏المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن محافظ الفيوم استمع لشرحٍ وافٍ عن الأهداف والخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة من دعم للمؤسسات الصناعية، وخلق بيئة عمل مناسبة للقطاع الصناعى، تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.

وأشار "التوني" إلى أن المركز يدعم جميع المنشآت الصناعية، طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير، بهدف تحقيق النمو والتطوير، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ أكد خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بالقطاعين الصناعي والاستثماري بما يعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين على أرض المحافظة، لافتا إلى أن التنمية الصناعية تؤدي بدورها إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ولفت "التوني" إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات متعددة للمحافظ لتطوير وتأهيل عدد من المصانع المتعثرة، بالإضافة لتدريب وتنمية الصناعات الحرفية، ومنها صناعة السجاد بقرية دسيا التابعة لمركز ومدينة الفيوم، فضلًا عن توفير احتياجات المصانع الموجودة بمنطقة كوم أوشيم من العمالة المدربة والأجهزة والمستلزمات التي تجعلها تعمل بكفاءة عالية.

محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعين الصناعي والاستثماري
محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعين الصناعي والاستثماري
محافظ الفيوم يبحث الارتقاء بالقطاعين الصناعي والاستثماري
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