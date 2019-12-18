سرقوا منه مبلغاً كبيراً.. مقتل فلاح بطلق ناري في بني سويف

لقي شخص في العقد السادس من عمره، مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري، من مجهولين، عند مدخل إحدى قرى مركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى بني سويف "التخصصي "، مساء الثلاثاء، للمواطن "محمد إسماعيل سيد صفي الدين" فلاح 53 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف مصابًا بعيار ناري بالصدر، وتوفي فور وصوله قسم الطوارئ.





وبسؤال نجل المتوفى 22 سنة، قال في محضر الشرطة: "كنت أستقل ووالدى دراجة بخارية، وأمام قرية الديابية مركز إهناسيا تلقى والدى عيارًا ناريًا وسقطنا معًا من أعلى الدراجة البخارية على الأرض".





وأشار نجل المجني عليه في أقواله، إلى أن الجناة اعتدوا عليه بالضرب؛ فسقط مغشيًا عليه بجوار والده، ولاذوا بالفرار بعد استيلائهم على مبلغ مالي كبير كان بحوزة والده.



