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رياضة

حتحوت عن فيديو مرتضى منصور: نادي الزمالك وجماهيره أكثر المتضررين.. وحلاَّن فقط للأزمة | فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
الإعلامي هاني حتحوت
الإعلامي هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اجتمع أمس الثلاثاء، بلاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، لبحث أسباب الهزيمة أمام طلائع الجيش .

وأضاف "حتحوت" خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدي البلد»، أن رئيس الزمالك، اجتمع بلاعبي فريقه، لبحث أسباب الهزيمة المفاجئة والأداء غير المقنع للزمالك فى لقاء طلائع الجيش، والذى جاء بعد أيام قليلة من الانتصار الكبير على بيراميدز.

وأوضح هاني حتحوت إن المقطع المصور الذى نشره مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والذى تبلغ مدته 28 دقيقة، حاول خلاله، الدفاع عن لاعبيه من تهمة التخاذل والتسبب عمدا فى الخسارة من الطلائع.

ولفت هاني حتحوت، إلى أن مرتضى منصور ، ألمح أيضا خلال الفيديو، إلى أن لاعبى الفريق لم يقدموا أفضل ما لديهم خلال اللقاء وقد تكون أزمة المستحقات هى السبب، ولكن لا يعني تخاذلهم وتسببهم عمدا فى الهزيمة.

وأشار هاني حتحوت إلى أننا استنتجنا من خلال أداء لاعبى الزمالك فى الفترة الأخيرة، وتصريحات مرتضى منصور فى اجتماع الثلاثاء، أن اللاعبين يريدون إيصال رسالة مفادها أنه بدون المال لن نلعب.

ونوه إلى أنه لم يعد هناك سوى خيارين لحل هذه الأزمة، وهي دفع مستحقات اللاعبين فى وقتها، والثاني هو الدفع بناشئي النادي الذين سيقاتلون من أجل قميص الزمالك.

وأكد هاني حتحوت أيضا: "واضح أن هناك أزمة مستحقات، وواضح أن رئيس الزمالك يهاجم لاعبيه؛ لعدم القيام بواجبهم، وهو ما يقابل بالعناد من جانب اللاعبين، وفى النهاية فإن الجمهور هو المتضرر، ولو وضعت نفسي محل جماهير الزمالك، فعليّ الدفاع عن النادي فقط، دون مساندة اللاعبين أو دعمهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنهم لا يلعبون من أجل النادي".
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