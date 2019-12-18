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توك شو

اقتصادي: أبو الشباب هو اللقب الأنسب للرئيس السيسي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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توك شو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن منتدى شباب العالم أتاح فرصة للشباب بالتواجد في منصة تمتلك الشفافية التامة، وجعلهم لا يشعرون بالخوف الذي كان موجودا في مصر في آخر 50 عاما، بالإضافة إلى مزج السياسة والاقتصاد في آن ووتيرة واحدة.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، ، أن هذا المنتدى تناول أكثر من محاكاة، مثل محاكاة البحر المتوسط، وأتاح توافر الروبوت صوفيا الذي سمح فرصة للمشاركين لمشاهدة التكنولوجيا الجديدة، علاوة على مشاركة رواد الأعمال وهذه أكبر استفادة من هذا المنتدى من الجهة الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، أن سوق العمل المصري أصبح منصة لرواد الأعمال خلال الـ 6 سنوات الماضية أي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، مستشهدا بالمشروعات القومية التي تم طرحها وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنتدى جعل هناك حالة من التناغم بين الشباب المصري والشباب المشارك في المنتدى من جميع أنحاء العالم، موضحا أن المنتدى أتاح فرصة أن يستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب من مختلف أنحاء العالم.

ونوّه إلى أن مصطلح "أبو الشباب" هو المصطلح الأفضل والمناسب للرئيس السيسي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك المنتديات يكون لها مغزى سواء استثماري أو اقتصادي أو اجتماعي، مشيرا إلى أن الشباب المصري يمتلك الفكر الذي يمكنه من استيعاب الشباب الأوروبي أو الأفريقي أو الأسيوي أو الأمريكاني.
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