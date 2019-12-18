محافظ أسوان يوزع شيكات لتجهيز 50 عروس مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية

وزع محافظ أسوان أشرف عطية شيكات مالية؛ لتجهيز 50 عروس على مستوى المحافظة بإجمالي 750 ألف جنيه مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية.

جاء ذلك في مبادرة "ليلة القدر" التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جمعية سوا للتنمية والتدريب بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة صفية مصطفى أمين وقيادات التنفيذية والشعبية والأهلية.



وأعرب عطية عن سعادته بحضور الاحتفالية التي نظمت في أجواء تكسوها روح التلاحم والتكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة الأهلية والتنفيذية، ما يساهم في رسم الصورة الحقيقة لمصر، قائلا "أتوجه بالشكر للجمعية الخيرية التي أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعي المتكامل".



من جانبه، أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان أحمد حمدي أنه تم التنسيق المسبق والتواصل مع جمعية سوا للتنمية والتدريب ومسئولي المؤسسة الخيرية بشأن الدعم المالي المقدم من المؤسسة ، مع تكليف الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمديرية لاختيار العرائس من كافة أنحاء المحافظة، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة؛ لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية الكاملة والعدالة في التوزيع.