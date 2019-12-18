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فن

إدوارد يحتفل ببدء تصوير مسلسل البرنس مع نجوم العمل.. شاهد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
ابطال عمل مسلسل البرنس
ابطال عمل مسلسل البرنس
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محمد بدران
أعلن الفنان ادوارد بدء التصوير مسلسل "البرنس" عبر حسابه على إنستجرام، والمقرر عرضه رمضان 2020، من بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

ونشر ادوارد صوره له مع الفنان محمد رمضان ونور ورحاب الجمل وروجينا ونجلاء بدر وأحمد زاهر والمخرج محمد سامي، من كواليس الاحتفال ببدء التصوير.

وعلق ادوارد على الصورة: "أول يوم تصوير البرنس.. رمضان 2020".

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين "بالتوفيق" و " ان شاء الله هيكسر الدنيا" و " مبروووك ".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل البرنس، كل من محمد سامي ونور و روجينا وإدوارد و رحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز و محمد علاء و سلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعبد العزيز مخيون من إخراج محمد سامي.
إدوارد يحتفل ببدء تصوير مسلسل البرنس مع نجوم العمل.. شاهد
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