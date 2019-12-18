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رياضة

محمد شريف: فضلت الرحيل عن الأهلي للمشاركة في المباريات.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
قال محمد شريف، لاعب نادي انبي، إنه سعيد بالفوز الذى حققه فريقه أمام المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء بالدوري المصري.

وأضاف محمد شريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت، والمذاع على قناة «صدي البلد»، إن لاعبي انبي كان يضعون نصب أعينهم، تحقيق الفوز بالمباراة من أجل تحسين وضع الفريق البترولى بجدول ترتيب المسابقة.

وأوضح محمد شريف إنه خرج من الأهلي على سبيل الإعارة، بحثًا عن فرصة للظهور والمشاركة بشكل أساسي نظرا لقلة الدقائق التى كان يحصل عليها فى الجزيرة.

وحقق إنبي انتصارًا ثمينًا أمام المصري 1-0، سجله محمد شريف، وذلك ضمن الجولة الثامنة من مباريات الدوري الممتاز، فى المباراة الثالثة للمدرب حلمي طولان عقب الفوز على الزمالك 2-1 .
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