محمد شريف: فضلت الرحيل عن الأهلي للمشاركة في المباريات.. فيديو

قال محمد شريف، لاعب نادي انبي، إنه سعيد بالفوز الذى حققه فريقه أمام المصري البورسعيدي، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء بالدوري المصري.





وأضاف محمد شريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت، والمذاع على قناة «صدي البلد»، إن لاعبي انبي كان يضعون نصب أعينهم، تحقيق الفوز بالمباراة من أجل تحسين وضع الفريق البترولى بجدول ترتيب المسابقة.





وأوضح محمد شريف إنه خرج من الأهلي على سبيل الإعارة، بحثًا عن فرصة للظهور والمشاركة بشكل أساسي نظرا لقلة الدقائق التى كان يحصل عليها فى الجزيرة.



