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فن

إدوارد ينضم لـ سيلفي فتحي عبد الوهاب.. شاهد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:09 ص
ادوارد وفتحى عبد
ادوارد وفتحى عبد الوهاب
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محمد بدران
نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه على إنستجرام، صور "سيلفي" تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب.

وعلق ادوارد على الصور: "مع ملك السيلفى فتحى عبد الوهاب"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

واشتهر الفنان فتحي عبدالوهاب، بالتقاط صور سيلفي بطريقة غريبة مع أصدقائه من نجوم الفن، وعرفت الصور باسم "سيلفي فتحي عبدالوهاب".

وانتهى الفنان إدوارد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رايحة لصاحباتي"، والتي يقدم من خلالها ابنته "ماريا" إلى عالم الفن، كما تمثل الأغنية عودته إلى الغناء بعد غياب طويل.

ومن المقرر أن يصور الفنان الأغنية على طريقة الفيديو كليب في الأيام القليلة المقبلة، والذي تدور أحداثه بين الأب وابنته في إطار كوميدي درامي استعراضي، الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعي، ومن إنتاج شركة "أرتيتيود ميديا برودكشنز".

يعرض لإدوارد حاليًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.
إدوارد ينضم لـ سيلفي فتحي عبد الوهاب.. شاهد
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