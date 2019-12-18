اخبار التوك شو | أحمد موسى يوجه رسالة إلى قطر وتركيا.. ويشيد بتغطية موقع صدى البلد لـ منتدى شباب العالم

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قدّم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، أحمد صبري؛ لما يقدمه الموقع من أخبار وتغطية متميزة، قائلًا "قناة وموقع صدى البلد نحن جميعًا جنود في خدمة الوطن والدفاع عنه".





استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، خلال لقائه بعدد من الصحفيين العرب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا: "دي قيم .. ومش ممكن تطلب سيدة طلب ونرفضه، عيب مايصحش".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كبيرة جدا، مشيرا إلى أن مصر من الممكن أن تستضيف قطر بالكامل لأن تعداد سكانها 300 ألف مواطن.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مستشار أردوغان أعلن رسميا بأن تركيا هلى المسؤولة عن حماية ليبيا، قائلا: "يعني بالبلدي كده تركيا احتلت ليبيا"، مشيرا إلى أن فايز السراج خان ليبيا وتحالف مع تركيا وقطر.





حذر الدكتور خالد عز الدين، استشاري الأمراض الصدرية، من أن استنشاق المعطرات بكثرة، لأنها أخطر على صحة الإنسان من استنشاق عوادم السيارات.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مستشار أردوغان أعلن رسميا بأن تركيا هلى المسؤولة عن حماية ليبيا، قائلا: "يعني بالبلدي كده تركيا احتلت ليبيا"، مشيرا إلى أن فايز السراج خان ليبيا وتحالف مع تركيا وقطر.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن لقطة اليوم وصورة ختام فعاليات منتدى شباب العالم، هي لقطة وقوف الطفل زين يوسف (قاهر السرطان) إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النسخة الثالثة لـمنتدى شباب العالم هي أنجح النسخ الثلاث، مشيرا إلى أن فعاليات النسخة الثالثة انتهت، ويتم بعد فترة قليلة الاستعداد والتجهيز للنسخة الرابعة للمنتدى.



