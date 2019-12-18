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محافظات

بسبب هروبها من المدرسة.. طالبة تحاول الانتحار خوفاً من عقاب والدها في سوهاج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
طالبة تحاول الانتحار
طالبة تحاول الانتحار خوفا من عقاب والدها في سوهاج
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خالد رياض
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، من إنقاذ طالبة بمدرسة تجارية؛ عقب إلقاء نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم، بدائرة قسم ثان سوهاج، خوفا من عقاب والدها؛ لعلمه بغيابها المتكرر عن المدرسة. 

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان سوهاج من إدارة شرطة النجدة، بقيام فتاة بإلقاء نفسها في نهر النيل من أعلي كوبري أخميم دائرة القسم. 

وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري، حيث تبين قيام "جهاد. ن. م" 17 عاما طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج، وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، بإلقاء نفسها في النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها. 

ونقلت الطالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وورد تقريرها يتضمن إصابتها بـ"جرح قطعي أسفل الوجه، وكدمة بالجانب الأيمن".

وبسؤال الطالبة، قررت بإقدامها على الانتحار؛ خشية من عقاب والدها لعلمه بغيابها المتكرر عن المدرسة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك. 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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