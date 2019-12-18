كندا وبريطانيا.. اتفاق لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز العلاقات التجارية

بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، هاتفيا، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة التجارية بين الجانبين.



وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن جاستن ترودو اتصل برئيس الوزراء البريطاني لتهنئته على فوزه الكاسح في الانتخابات العامة في البلاد التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي حصل خلالها جونسون وحزبه (المحافظين) على أغلبية بـ80 نائبا.



وأكد الزعيمان مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة بين كندا والمملكة المتحدة ، بما في ذلك العمل سويا لتعزيز العمل الطموح لمعالجة أزمة المناخ، وتعميق العلاقات التجارية، ودعم تعليم الفتيات في جميع أنحاء العالم.



وأعرب الجانبان - وفقا للبيان - عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون بشأن الأولويات المشتركة بين الدولتين، بما في ذلك في المحافل متعددة الأطراف مثل الكومنولث.