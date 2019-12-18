ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا وبريطانيا.. اتفاق لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز العلاقات التجارية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:55 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
Advertisements
أش أ
بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، هاتفيا، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة التجارية بين الجانبين.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن جاستن ترودو اتصل برئيس الوزراء البريطاني لتهنئته على فوزه الكاسح في الانتخابات العامة في البلاد التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي حصل خلالها جونسون وحزبه (المحافظين) على أغلبية بـ80 نائبا.

وأكد الزعيمان مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة بين كندا والمملكة المتحدة ، بما في ذلك العمل سويا لتعزيز العمل الطموح لمعالجة أزمة المناخ، وتعميق العلاقات التجارية، ودعم تعليم الفتيات في جميع أنحاء العالم.

وأعرب الجانبان - وفقا للبيان - عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون بشأن الأولويات المشتركة بين الدولتين، بما في ذلك في المحافل متعددة الأطراف مثل الكومنولث.
Advertisements

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك| اعرف موعد الجنازة

اخبار التوك شو | أحمد موسى يوجه رسالة إلى قطر وتركيا.. ويشيد بتغطية موقع صدى البلد لـ منتدى شباب العالم

موعد ومكان عزاء والد الفنانة سهر الصايغ

رغم التهديد بالانسحاب | قائمة نارية للإسماعيلي استعدادا لمباراة الأهلي

هام للصحة| 3 أطعمة تغير حياتك وتحافظ على صحة القلب

بعد وفاة "طفلة أسيوط".. صدى البلد يكشف أبرز حالات تسمم ووفيات "الأندومي"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح