سيدة تزين شجرة الكريسماس بـ 200 جنيه.. صور

يقترب موسم احتفالات رأس السنة في جميع أنحاء العالم، وهو الوقت الذي ينتظره الجميع ليجتمعوا في المنازل وبالحفلات، فهي مناسبة تشع تفاؤل بالنسبة للكثيرين و أبرز مظاهر الاحتفال برأس السنة هو شجرة الكريسماس .
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية فإن إحدى الفتيات البالغة من العمر 20 عاماً، والتي تدعى "كاثرين" قامت بعرض خدماتها في محيط الأقارب والأصدقاء حول إمكانية مساعدتهم في رأس السنة من خلال تزيين أشجار الكريسماس .
وكتبت كاثرين، عبر حسابها على فيس بوك، أنها على استعداد لتزيين شجرة الكريسماس لأي شخص في بريطانيا في مقابل مادي بسيط هو 16 دولارا ( نحو 200 جنيه مصري)، و اللافت في الأمر أن الطلبات انهالت عليها بعد أن ذاع صيتها في أرجاء المدينة التي تسكن بها.
وعبرت كاثرين، عن سعادتها بما وصلت له هذا العام، فهي تملك نقود كافية لقضاء شهر إجازة في أفخم فندق، بعد أن أنجزت نصف الطلبات التي سارع المواطنون بحجزها خلال الفترة القريبة من رأس السنة.