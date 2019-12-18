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فن

أعز الأصدقاء.. نيرمين الفقي رفقة رانيا محمود ياسين

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
نرمين الفقي ورانيا
نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين
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محمد بدران
نشرت النجمة نيرمين الفقي، صورة جديدة عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيرمين الفقي بصحبة رانيا محمود ياسين، وهما فى حالة بهجة، وعلقت على الصورة قائلة: "وقت الغداء مع أعز صديقة".

وظهرت نيرمين الفقي بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكت أسود بفرو، كما ارتدت نظارة شمسية وكابا أسود.

يُذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين، اشتركت مع الفنانة نيرمين الفقي في قصة "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

قصة "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
أعز الأصدقاء.. نيرمين الفقي رفقة رانيا محمود ياسين
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