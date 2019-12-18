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فن

خلال عيد ميلادها .. أول ظهور لـ كريمان في سن الشيخوخة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
كريمان
كريمان
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة كريمان، بعيد ميلادها، اليوم، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة. 

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للفنانة كريمان، فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية. 

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.

لبفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو.

بدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت “قيصر وكليوباترا ” وعملت كطفلة في الاذاعة، واشتركت في ركن الاطفال واثنى عليها بابا شارو.
خلال عيد ميلادها .. أول ظهور لـ كريمان في سن الشيخوخة
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