وهو بيحلق.. عصابة تسرق أموال وهاتف شخص في بريطانيا.. فيديو

يبدو أن كرسي الحلاقة يجب أن يكون أكثر أمانًا للرجال، فلم يعد السطو المسلح بهدف السرقة غرضه البنوك فقط، بل تطور إلى الوصول لكرسي الحلاقة .
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو لرجل في محل للحلاقة، حدثت له أغرب عملية سطو مسلح يمكن أن تتخيلها، وشعر بالصدمة الشديدة مما يحدث حوله .
وظهر في المقطع الذي لم يتعد الـ 10 ثوان، شخص يجلس في محل للحلاقة، فجأة وجد عصابة مكونة من 3 أشخاص كسروا الزجاج واعتدوا على الحلاق، وطلبوا منه (الزبون) أن يخرج ما معه من مال وهاتفه المحمول .
واختفى اللصوص من المكان بعد لحظات من مهاجمة ذلك الشخص و كأنها مهمة و انتهت بنجاح وهربوا بسرعة شديدة ، كما أنهم كانوا ملثمين، فلم تظهر صورة واضحة لهم في كاميرات المراقبة.
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو لرجل في محل للحلاقة، حدثت له أغرب عملية سطو مسلح يمكن أن تتخيلها، وشعر بالصدمة الشديدة مما يحدث حوله .
وظهر في المقطع الذي لم يتعد الـ 10 ثوان، شخص يجلس في محل للحلاقة، فجأة وجد عصابة مكونة من 3 أشخاص كسروا الزجاج واعتدوا على الحلاق، وطلبوا منه (الزبون) أن يخرج ما معه من مال وهاتفه المحمول .
واختفى اللصوص من المكان بعد لحظات من مهاجمة ذلك الشخص و كأنها مهمة و انتهت بنجاح وهربوا بسرعة شديدة ، كما أنهم كانوا ملثمين، فلم تظهر صورة واضحة لهم في كاميرات المراقبة.