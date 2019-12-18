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منوعات

وهو بيحلق.. عصابة تسرق أموال وهاتف شخص في بريطانيا.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يبدو أن كرسي الحلاقة يجب أن يكون أكثر أمانًا للرجال، فلم يعد السطو المسلح بهدف السرقة غرضه البنوك فقط، بل تطور إلى الوصول لكرسي الحلاقة .

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو لرجل في محل للحلاقة، حدثت له أغرب عملية سطو مسلح يمكن أن تتخيلها، وشعر بالصدمة الشديدة مما يحدث حوله .

وظهر في المقطع الذي لم يتعد الـ 10 ثوان، شخص يجلس في محل للحلاقة، فجأة وجد عصابة مكونة من 3 أشخاص كسروا الزجاج واعتدوا على الحلاق، وطلبوا منه (الزبون) أن يخرج ما معه من مال وهاتفه المحمول .

واختفى اللصوص من المكان بعد لحظات من مهاجمة ذلك الشخص و كأنها مهمة و انتهت بنجاح وهربوا بسرعة شديدة ، كما أنهم كانوا ملثمين، فلم تظهر صورة واضحة لهم في كاميرات المراقبة.

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