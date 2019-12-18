يصور النساء.. القبض على مصري في أحد المراكز التجارية بالكويت

ألقى رجال الأمن في الكويت القبض على مواطن مصري في سوق مركزي كبير، وهو يقوم بتصرف غير أخلاقي حيث كان يصور فتاة من "أسفل تنورتها".





ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإنه بالتحقيق مع المصري قال إنه مريض نفسيًا ويحاول إشباع غرائزه بما يلتقطه من مقاطع في عدد من الأسواق.





وذكر مصدر أمني للصحيفة أن ضبطه جاء بعد ما أبلغت فتاة إدارة السوق بأنها شاهدت شخصًا "غير مؤدب"، يقوم بتصوير أختها من تحت تنورتها، بحجة أنه يتحدث في هاتفه.





فيما سارع المسؤولون في السوق إلى الإمساك بالمتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنه.





وأوضح المصدر أن "رجال الأمن انتقلوا إلى السوق، وتسلموا المتهم، واقتادوه إلى التحقيق، وبعد الاطلاع على ما وثقه بهاتفه من صور ومقاطع، والاستفسار منه عن سبب تصرفه غير الأخلاقي، أفاد بأنه مريض نفسيًا، ولديه رغبة في إشباع غرائزه بما يقوم به".





وأضاف أنه "كان يستهدف مَنْ يرتدين التنورات القصيرات، ويقف بجوار الواحدة منهن، ويتظاهر بأنه يتبضع من الرف السفلي، ثم يمسك هاتفه ويقوم بتشغيله على وضع الفيديو، وينحني إلى الأسفل ثم يأتي بفعلته من دون أن يلفت انتباه الطرف الآخر".



