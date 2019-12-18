لاميتا فرنجية تسحر متابعيها بإطلالة الفرو الأبيض

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فرو أبيض، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها وعلقت قائلة: "أشعر بالدفء فى موسم عيد الميلاد".





وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، للتعبير لها عن مدي إعجابهم، معلقين: "ملكة متوجة - ملاك - القمر مزين الابيض - بحبك - عسولة - الجمال كله"





يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.



