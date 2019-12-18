جولة مفاجئة لـ وكيلة وزارة الصحة بالفيوم على المستشفى العام

أجرت الدكتورة أمال محمد هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، مرورا مفاجئا على مستشفى الفيوم العام، رافقها خلاله، كلا من، الدكتورة نشوى مصطفى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، وربيع السيد مشرف الطوارئ .



وفى حضور المحاسب جمال صالح المدير المالى والادارى للمستشفى، تفقدت وكيلة وزارة الصحة، قسم الاستقبال، فى حضور مديره، حيث اطمأنت على التزام وتواجد الأطباء والفريق النوبتجى من هيئة التمريض والإداريين والعمال .



وشمل المرور، قسم العناية المركزة، والتأكد من وجود طاقم النوبتجية (أطباء وممرضات).



وفى نهاية جولتها، شددت على مدير المستشفى بضرورة المتابعة والمرور المستمر للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، وتوفير أي نواقص من الأدوية والمستلزمات، لتحسين أداء الخدمة الطبية والصحية المقدمة لأهالي المحافظة .