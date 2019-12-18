ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد الناقد الرياضي محمد القوصي أن الدوري المصري يتسم بالقوة والإثارة ، والأداء الجيد للعديد من الفرق.

وقال "القوصي" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "المنتخب الوطني يحتاج لوجود صف ثان وثالث من اللاعبين تحسبا لأي ظروف، ولا أظن أن الدوري لم يفرز عناصر جديدة بعد مرور 8 جولات".

وأكمل: "المنتخب هو من يصنع اللاعب الدولي، ليس مخترقا بل يقدم أزماته للإعلام على طبق من فضة".

وأتم: "قيمة عقد خالد بو طيب أصابت لاعبي الزمالك بالجنون، كما أن تأخر مستحقاتهم لا يمنحهم الحق في تدمير الفريق".
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي وابو الفتوح جبهة المنتخب القوية

فاروق جعفر: فوجئت بتعيين البدري مدربا لمنتخب مصر .. فيديو

هانى حتحوت يفجر مفاجأة بشأن مستقبل بوطيب مع الزمالك.. فيديو

أسامة نبيه: الأهلي ظهر بشكل جيد مع فايلر

نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مستحقاتهم

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك.. وفاة شقيقة مرتضى منصور

انهيار هناء الشوربجى فى عزاء زوجها.. صابرين تكشف حقيقة إساءتها للحجاب.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندي

أخبار نادي الزمالك.. مفاجأة مدوية في عقد عواد.. و16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

بعد تهديده بغلق قاعدة إنجرليك.. ترامب يعرقل جهود الكونجرس إرضاء لـ أردوغان

رفضت ملايين.. حسن يوسف يكشف عن سبب امتناع شمس البارودي عن الفضائيات | فيديو

بسبب الإساءة لـ الشعراوي.. حسن يوسف يقصف جبهة أسما شريف منير | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح