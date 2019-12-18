الزمالك ليس مخترقاً.. القوصي: قيمة عقد بوطيب أصابت اللاعبين بالجنون

أكد الناقد الرياضي محمد القوصي أن الدوري المصري يتسم بالقوة والإثارة ، والأداء الجيد للعديد من الفرق.





وقال "القوصي" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "المنتخب الوطني يحتاج لوجود صف ثان وثالث من اللاعبين تحسبا لأي ظروف، ولا أظن أن الدوري لم يفرز عناصر جديدة بعد مرور 8 جولات".





وأكمل: "المنتخب هو من يصنع اللاعب الدولي، ليس مخترقا بل يقدم أزماته للإعلام على طبق من فضة".



