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أخبار البلد

باستثمارات 4.5 مليار جنيه.. تدشين أول مجتمع عمراني متكامل في غرب أسيوط

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
مخطط المشروع
مخطط المشروع
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امنة عبدالعظيم
أطلق جهاز تنمية مدينة "ناصر" بغرب أسيوط، مشروعا عمرانيا متكاملا على مساحة 77 فدانا، يعد الأول من نوعه بالمدينة التى قامت الدولة ببدء تنفيذها ضمن مدن الجيل الرابع قبل أقل من عامين، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، بحسب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز المدينة أن المشروع الذي يمتد على أكثر من 320 ألف متر مربع يعد باكورة المشروعات السياحية بالمدينة، تنفذه مجموعة بورتو، وتصل استثماراته إلى أكثر من 4.5 مليار جنيه، وتم تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية.

ويتكون المشروع من فندق يضم حوالي 100 غرفة فندقية، بحمامات السباحة والملاهي والمناطق المفتوحة وقاعة متعددة الأغراض صالحة لكافة الانشطة الاجتماعية والعملية ، كما يتضمن "بورتو أسيوط" شقق سكنية وفندقية يصل عددها إلى 1900 وحدة بمساحات تبدأ من 60 وحتى 150 مترًا.

ويتضمن المشروع 525 فيلا بمساحات تبدأ من 110 أمتار حتي 320 مترا جميعها تطل على ملعب "فووت جولف"الذي يمزج بين الجولف وكرة القدم، وهي لعبة جديدة تم اعتمادها من الفيفا عالميًا مؤخرًا، ما يجعل جميع الوحدات تتمتع بنحو 55 ألف متر مربع من المساحات الخضراء.وكغيرها من مشروعات "بورتو" المتميزة يوجد بها مناطق تجارية بمسطح تصل الي 24 ألف متر مربع شاملة مطاعم ومحلات ملابس عالمية وهايبر ماركت الي اخرة ، وناد اجتماعي رياضي على مساحة 26 ألف متر مربع بما يشمله من ملاعب وكلوب هاوس وحمامات سباحة وفعاليات للأطفال وأنشطة اجتماعية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مدرسة علي مساحة 10آلاف و500 متر تراعي أفضل ظروف التدريس والتدريب العالمية، ويتضمن مسطحات انتظار للسيارات تمتد إلى حوالي 70 ألف متر مربع.
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