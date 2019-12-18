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رياضة

إيقاف حارس شالكة 4 مباريات بسبب الكونغ فو في الملعب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه عاقب ألكسندر نوبل حارس شالكه بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ماليًا بسبب تدخل عنيف استخدم خلاله حركة "كونغ فو" ضد لاعب إينتراخت فرانكفورت، ميات جاسينوفيتش، ليشهر له الحكم بطاقة حمراء مباشرة.

وانطلق قائد شالكه (23 عاما) خارج منطقته لإبعاد كرة بعد هجمة مرتدة للمنافس، لكن ساقه اصطدمت بكل قوة بصدر لاعب وسط فرانكفورت خلال مباراة الأحد.

وسقط جاسينوفيتش على الأرض بعد أن تعرض لإصابات قوية في الضلوع وجروح في الصدر، بينما طرد الحكم الحارس نوبل.

وفاز شالكه بالمباراة بهدف دون رد، وسيغيب نوبل حتى أواخر يناير، فيما تم تغريمه 12 ألف يورو.

وقال جاسينوفيتش في وقت لاحق إن التدخل لم يكن متعمدا.
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